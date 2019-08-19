В Иркутской области горит 101 тысяча 152 гектара леса

Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 20 августа в Иркутской области горит 101 тысяча 152 га леса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

На землях лесного фонда за сутки 19 августа обнаружено одно новое возгорание в Жигаловском районе на площади один га. Ликвидировано четыре пожара на площади 12 тысяч 317 га, два очага находилось в Усть-Кутском районе, по одному – в Жигаловском и Киренском.

Три пожара на площади 11 тысяч 591 га локализовано. Два очага находятся в Усть-Кутском районе, один – в Киренском. Пять пожаров на площади 101 тысяча 152 га действуют в Катанкском и Жигаловском районах. Активное горение зафиксировано на площади 300 га.