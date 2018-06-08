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09.06.2018

В Иркутской области из-за гроз возникли два лесных пожара

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 9 июня зафиксировали два лесных пожара. Возгорания возникли из-за гроз, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пожары на общей площади 5,5 га горят в Ольхонском и Бодайбинском районах.  Оба обнаружены 8 июня возникли из-за гроз, причём очаг в Бодайбинском районе находится в зоне космомониторинга.

В предыдущие сутки на землях лесного фонда ликвидировано одно возгорание площадью 0,5 га в Шелеховском районе, говорят в правительстве Иркутской области.

В тушении пожаров 8 июня было задействовано 20 сотрудников лесной охраны, шесть единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли один самолет Ан-2 и три легкомоторных самолётов. Общий налет воздушных судов составил 12 часов 25 минут.

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