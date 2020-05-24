В Иркутской области к утру 25 мая горит более 600 гектаров леса

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 24 мая потушено семь пожаров. Два из них – в Усольском и Балаганском районах – вновь обнаруженные. Пять – ранее зарегистрированные: три – в Усть-Илимском районе, по одному – в Усть-Удинском и Казачинско-Ленском районах.

Как сообщает пресс-служба губернатора, общая площадь ликвидированных очагов составила 807,5 га, из которых 795,5 га покрыты лесом.

Локализован один природные пожар площадью 25 га, обнаруженный 22 мая в Усть-Кутском районе.

Действующими на утро 25 мая стали восемь пожаров. Пять из них – вновь зарегистрированные: по одному в Усть-Удинском, Киренском, Нижнеилимском, Куйтунском и Тулунском районах. Из ранее обнаруженных – два в Усть-Илимском районе, и один в Тайшетском. Общая площадь этих очагов – 589 га, из которых 0,5 га – не покрытые лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, семь пожаров зарегистрировано на арендованных участках, девять – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в семи случаях. Причиной семи пожаров стали грозы. Два пожара произошло на линейных объектах.

В тушении всех природных пожаров 24 мая было задействовано 126 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 105 работников лесной охраны, 67 мобилизованных граждан и 73 единицы наземной техники.

Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли шесть самолетов Ан-2 и пять легкомоторных самолетов. Вертолет Ми-8 участвовал в переброске десантников. Общий налет воздушной техники составил 53 часа 20 минут.