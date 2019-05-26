В Иркутской области к утру 27 мая зарегистрировано семь лесных пожаров

Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным Авиалесоохраны на утро 27 мая, было зарегистрировано семь очагов лесных пожаров на площади 1 тысячи 37 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правительства Иркутской области, в локализованном состоянии на утро 27 мая в лесном фонде региона перешло три пожара. Их общая площадь составляет 25 га, из которых 20 га, покрытых лесом. По одному такому возгоранию находится в Усольском, Иркутском и Бодайбинском районах.

Действующими оставалось четыре природных пожара на площади 1 тысячи 12 га, из которых 362 га, покрытых лесом: по одному в Боханском, Осинском, Нижнеилимском и Черемховском районах.

За минувшие выходные, 25 и 26 мая, в лесном фонде Иркутской области ликвидировано 12 пожаров. Их общая площадь составила 38,1 га, в том числе 30,6 га, покрытых лесом. Три очага потушено в Иркутском районе, по два – в Усольском и Братском районах, по одному – в Эхирит-Булагатском, Заларинском, Аларском и Тайшетском районах, а также в Ангарск. Еще один очаг площадью шесть гектаров ликвидирован на территории Ангарского городского лесничества.

В борьбе со всеми природными пожарами 26 мая было задействовано 13 пожарных-десантников, 141 сотрудник лесной охраны, 63 мобилизованных гражданина, 65 единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли три легкомоторных самолёта. Их общий налет составил 12 часов 40 минут.

По прогнозу Иркутского УГМС, 27 мая местами по области и на большей части южных, центральных районов ожидается высокая – четвёртого – класса и чрезвычайная – пятого – класса пожароопасность лесов.