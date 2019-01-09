|Происшествия
|10.01.2019
|
|
В Иркутской области на 11-летнюю девочку напал педофил
|
Железногорск-Илимский, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Железногорске-Илимском разыскивают молодого человека, который 1 января напал на 11-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Инцидент произошёл вечером в подъезде одного из домов. После нападения молодой человек скрылся с места происшествия. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Фоторобот подозреваемого предоставлен пресс-службой СУ СКР по Иркутской области
Тех, кто обладает информацией о личности предполагаемого преступника, просят незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
ПРИМЕТЫ НАПАДАВШЕГО:
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram