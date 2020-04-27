В Иркутской области на 27 апреля горит около 11 тысяч гектаров леса

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на 27 апреля зарегистрировано 15 лесных пожаров – пять действующих и 10 локализованных. Общая площадь возгораний составляет 10,7 тысячи га, сообщает пресс-служба губернатора.

Локализовать накануне удалось пять вновь обнаруженных лесных пожаров: по одному в Аларском, Слюдянском, Зиминском, Братском и Куйтунском районах. Также в локализованном состоянии на утро 27 апреля перешло еще пять очагов, зарегистрированных ранее: три – в Качугском районе, по одному – в Ольхонском и Тайшетском районах. Общая площадь всех локализованных пожаров составляет 6915 га, в том числе 3310 га, покрытых лесом.

Действовавшими оставались пять возгораний. Вновь обнаруженных четыре – по одному в Усольском, Усть-Удинском, Качугском и Чунском районах. Также действует один ранее зарегистрированный пожар в Качугском районе. Общая площадь этих очагов – 503 га, из которых 470 га, покрытых лесом.

За предыдущие сутки было потушено 16 лесных пожаров. Из них вновь зарегистрированных – 10: два – в Тайшетском районе, по одному – в Боханском, Ангарском, Иркутском, Заларинском, Нижнеудинском, Чунском, Тулунском и Куйтунском районах. Также потушено шесть ранее обнаруженных пожаров: два – в Иркутском районе, по одному – в Усольском, Зиминском, Нижнеудинском и Чунском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 1149,3 га, в том числе 773,8 га, покрытых лесом.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, восемь пожаров зарегистрированы на арендованных участках, 23 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в 23 случаях в 16 районах. Причиной восьми пожаров стал переход огня в лес с земель иных категорий.

В тушении всех природных пожаров 26 апреля были задействованы 47 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 393 работника лесной охраны, 163 мобилизованных гражданина и 80 единиц наземной техники. Авиамониторинг лесопожарной обстановки осуществляли два легкомоторных самолета и три Ан-2. Общий налет авиационной техники составил 22 часа 25 минут.