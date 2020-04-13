В Иркутской области один заключенный убил другого кувалдой

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области под суд отправится зек, убивший в колонии другого заключенного.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего осужденного ФКУ ИК-25 ГУФСИН России по Иркутской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

По версии следствия, в августе прошлого года между двумя осужденными ФКУ ИК-25 ГУФСИН России по Иркутской области произошел конфликт на производственной зоне. Обвиняемый кувалдой нанес множественные удары по голове потерпевшего, смерть последнего наступила на месте происшествия. Обвиняемый и потерпевший отбывали наказание за убийство.

Сейчас уголовное дело направлено в Братский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.