В Иркутской области огнем охвачено почти 690 тысяч гектаров леса

Иркутская область, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на утро 15 августа, огнем охвачено 689 тысяч 190 га леса.

Как сообщает пресс-служба губернатора, за прошедшие сутки, 14 августа, на землях лесного фонда удалось ликвидировать пять возгораний на площади 1470 га. Два очага потушены в Нижнеилимском районе, по одному в Жигаловском, Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.

Локализованными на утро 16 августа перешли 12 очагов общей площадью 18 тысяч 462 га, в том числе 17 тысяч 721 га, покрытых лесом. Шесть таких пожаров находятся в Киренском районе, два в Жигаловском, по одному в Качугском, Бодайбинском, Усть-Кутском и Катангском районах. Два очага локализованы в Качугском районе на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», их площадь 90 га.

Активны к утру 15 августа 27 пожаров на общей площади 74 тысячи 167 га, в том числе 67 тысяч 488 га, покрытых лесом. В зоне обслуживания зарегистрировано пять очагов площадью 12 тысяч 333 га, остальные 22 возгорания находятся в зоне контроля. 14 пожаров активны в Мамско-Чуйском районе, четыре в Бодайбинском, по два в Катангском, Киренском, Казачинско-Ленском и Усть-Кутском, один в Жигаловском районе. Также два пожара действуют в Бодайбинском районе на землях Витимского заповедника, площадь очагов составляет 3520 га, в том числе 1859 га, покрытых лесом.

В зоне контроля закрыты 64 очага общей площадью 580 тысяч 618 га, в том числе 582 тысячи 508 га, покрытых лесом. За сутки количество возгораний уменьшилось на восемь, площадь – на 97 тысяч 231 га. Сейчас 23 пожара находится в Мамско-Чуйском районе, 15 в Бодайбинском, 14 в Катангском, 11 в Киренском и один в Казачинко-Ленском районе.

14 августа к тушению пожаров было привлечено 311 парашютистов-десантников, 176 специалистов лесной охраны и 325 мобилизованных граждан. В лесах работало 94 единицы техники. На мониторинге находился один самолет Ан-2, два легкомоторных самолета, четыре вертолета Ми-8 были заняты переброской авиапожарных. Метеорологический самолет Ан-26 «Циклон» работал в Жигаловском, Усть-Кутском и Нижнеилимском районах, вызывая искусственное увеличение осадков над горящими территориями. Один вертолет Ми-8 от МЧС России слил на кромки пожаров 200 тонн воды.