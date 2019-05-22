В Иркутской области растёт площадь природных пожаров

Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 23 мая, по данным Авиалесоохраны на 5.00, площадь природных пожаров составила 3,4 тысячи га. Число очагов возгорания на землях лесного фонда достигло 17. Это самое большое количество в России, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Площадь возгораний за сутки увеличилась на 300 га. Иркутская область находится на втором месте по площади пожаров. На первом – Тыва, где горит 4,4 тысячи га, на третьем – Бурятия. В республике огнём объято чуть больше 1 тысячи га леса.

По данным правительства Иркутской области, в локализованном состоянии на утро 22 мая в лесном фонде региона перешло семь пожаров. Их общая площадь составляет 1704,6 га, из которых 1574,6 га, покрытых лесом. Два таких очага находятся в Иркутском районе, по одному – в Братском, Нижнеилимском, Усольском, Эхирит-Булагатском и Шелеховском районах.

Действующими оставалось 10 природных пожаров на общей площади 1733,5 га, из которых 1377 га, покрытых лесом: два возгорания в Черемховском районе, по одному – в Жигаловском, Заларинском, Иркутском, Шелеховском, Баяндаевском, Качугском, Усть-Кутском и Нижнеилимском районах.

За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 13 лесных пожаров. Общая площадь потушенных очагов составила 839,6 га, в том числе 740,6 га, покрытых лесом. По одному возгоранию ликвидировано в Усольском, Шелеховском, Осинском, Аларском, Жигаловском, Черемховском, Усть-Кутском, Братском, Куйтунском и Тулунском районах, в Ангарске. Еще два очаг площадью 14 га, половина из которых покрытая лесом, ликвидировано на территории Ангарского городского лесничества.

В борьбе со всеми природными пожарами 22 мая было задействовано 85 пожарных-десантников, 376 сотрудников лесной охраны, 129 мобилизованных граждан, 196 единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли четыре самолета Ан-2 и шесть легкомоторных самолётов. Общий налет авиационной техники составил 33 часа 35 минут.