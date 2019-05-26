В Иркутской области с начала 2019 года в ДТП попали больше полусотни мотоциклистов

Иркутская область, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала 2019 года больше 50 мотоциклистов попали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Только в Иркутске за последние дни случилось две смертельных автоаварии с байкерами. На улице Мира 24 мая 34-летний водитель мотоцикла «Балтмоторс Классик» не справился с управлением и врезался в двигавшийся по железнодорожным путям локомотив. В результате аварии мужчина погиб на месте от полученных травм, пассажирке мотоцикла понадобилась помощь медиков.

В ночь с 24 на 25 мая очередное ДТП произошло на улице Трактовая. Водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и допусти наезд на металлическое ограждение. От полученных травм 28-летний мотоциклист погиб на месте. В ходе проверки установлено, что мужчина не имел водительского удостоверения.

Госавтоинспекторы призывают водителей мототранспорта к соблюдению правил дорожного движения.

– Помните, что ошибки, допущенные за рулем мотоцикла, приводят к трагедии. Не допускается управление в состоянии опьянения и вождение без водительского удостоверения. Родители обязаны исключить нахождение ребенка за рулем мопедов без установленного законом порядка. Использование защитного шлема обязательно как для водителей, так и для пассажиров, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области.