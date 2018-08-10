В Иркутской области тушат три лесных пожара

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на утро 10 августа зарегистрировано три лесных пожара – по одному действующему в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах общей площадью 9,5 га, еще один очаг локализован в Чунском районе. Кроме того, в зоне космомониторинга наблюдается еще 10 возгораний, возникших из-за гроз.

В зоне космомониторинга в Катангском районе лес горит на территории 13 тысяч 613 га. По решению областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности эти пожары не обслуживаются, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

По данным Иркутскавиалесоохраны, за минувшие сутки, 9 августа, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано два пожара на общей площади 6,5 га, по одному очагу в Усть-Илимском и Чунском районах.

На их тушении были задействованы четыре пожарных десантника, 12 сотрудников лесной охраны, 19 мобилизованных граждан и 15 единиц наземной техники. Вертолет Ми-8 применялся для доставки сил и средств пожаротушения к месту действующего очага огня в Усть-Илимском районе. Авиапатрулирование осуществляли четыре самолета Ан-2 и пять легкомоторных самолетов. Общий налет авиационной техники составил 31 час 25 минут.