В Иркутской области в 2019 году выявили 30 притонов

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2019 года на территории Иркутской области сотрудниками полиции пресечено более 30 притонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Так, недавно в Иркутске и Братске полицейские закрыли два наркопритона. В ходе проверки оперативной информации полицейские установили, что ранее неоднократно судимый 35-летний владелец квартиры, находящейся по улице Лыткина в Иркутске, с февраля этого года предоставлял своё жилье наркозависимым.

При проведении обыска в доме сыщики обнаружили и изъяли многочисленные свидетельства пребывания здесь лиц, употребляющих наркотики. В частности, это шприцы, полимерные пакеты и бутылки, фольга.

В эти же сутки в Братске полицейские пресекли аналогичное противоправное деяние. В квартире 47-летнего ранее неоднократно судимого братчанина в течение месяца наркозависимые употребляли запрещенные вещества.

Теперь мужчинам грозит до до четырёх лет заключения каждому.