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31.05.2018

В Иркутской области выросло число лесных пожаров, но их площадь сократилась

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным федеральной Авиалесоохраны, на утро 31 мая было зарегистрировано 12 лесных пожаров общей площадью 142 гектара.

Как сообщает пресс-служба регправительства, три из них локализованы – это очаги на общей площади 25 га, покрытых лесом, и семь не лесных гектаров в Усольском, Киренском и Нижнеудинском районах. Еще девять пожаров – действующие, два из них были обнаружены еще 29 мая. Общая площадь этих возгораний составляет 109,5 га. По два очага находятся в Усть-Илимском и Нижнеилимском районах, по одному – в Бодайбинском, Киренском, Братском, Жигаловском и Иркутском районах.

Накануне, 30 мая, было ликвидировано пять возгораний в лесном массиве Приангарья. Потушены три очага на 11,5 га: два – Зиминском районе, один – в Шелеховском. Кроме того, ликвидированы два пожара на площади 703 лесных гектара и 32 га, не покрытых лесом, возникшие 28 мая в Братском и Нижнеилимском районах.

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