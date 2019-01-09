В Иркутской области за две недели на пожарах погибли девять человек

Иркутская область, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в период действия особого противопожарного режима с 25 декабря по 10 января погибли девять человек, 14 получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, за этот период в регионе произошло 182 пожара. Это на восемь случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Специалисты отмечают снижение количества пожаров и гибели на них людей, сообщают в ведомстве. Однако в некоторых муниципальных образованиях отмечается рост по этим показателям. Так, неблагоприятная обстановка с пожарами и гибелью людей на них отмечена в Ангарском, Усольском и Слюдянском районах. Рост пожаров зафиксирован в Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Свирске, в Нижнеудинском, Киренском, Шелеховском, Катангском, Усть-Удинском, Тулунском, Жигаловском, Нукутском районах. Рост гибели людей зафиксирован в Чунском районе.

В первую неделю нового года государственными инспекторами по пожарному надзору проведено более двух тысяч проверок противопожарного состояния жилищного фонда, организовано 154 практических тренировки по эвакуации людей на случай возникновения пожара на объектах с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.

В населенных пунктах проведены обходы по местам проживания семей, находящихся в социально-опасном положении, с охватом 2209 семей.

Сейчас в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Областная территориальная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционирует в режиме повышенной готовности. В случае пожара необходимо немедленно сообщить на телефон пожарной охраны «101».