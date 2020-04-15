В Иркутской области за сутки 15 апреля потушено три лесных пожара

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 15 апреля обнаружено и потушено три лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Два возгорания ликвидированы в Тайшетском районе, одно - в Тулунском. Общая площадь этих пожаров составила 62 га, покрытых лесом.

В Тулунском районе причиной возгорания стало выжигание сухой травы. В Тайшетском огонь перешел в лес с земель иного назначения. По всем случаям ведется дознавательная проверка.

В тушении вчерашних пожаров было задействовано 36 сотрудников лесной охраны и 17 единиц наземной техники.