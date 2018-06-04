В Иркутской области за сутки было 17 пожаров – в одном погиб человек

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Максимовщина Иркутского района два жилых дома уничтожены огнем – погиб человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, пожар, начавшийся в одном из деревянных домов, быстро распространился на соседние жилые дома. Прибывшие из Иркутска к месту пять пожарно-спасательных расчётов больше шести часов боролись с открытым огнём и ликвидировали последствия пожара. Сильные порывы ветра создавали угрозу перехода огня на соседние здания и постройки.

В результате огнём были уничтожены два жилых дома и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 210 квадратных метров. В ходе тушения пожара в одном из домов на полу был обнаружен погибший 32-летний мужчина. Обстоятельства пожара и гибели человека сейчас устанавливают дознаватели надзорной деятельности.

Вечером того же дня в микрорайоне Южный Байкальска произошло возгорание в квартире деревянного двухэтажного дома. К моменту прибытия двух пожарных расчётов, жильцы дома, вызвавшие их, спасли из горящей квартиры её хозяина – 75-летнего мужчину и эвакуировались сами.

Пожар произошёл в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже. Возгорание началось на кухне, дым наполнил квартиру, в результате чего находившийся внутри человек получил отравление угарным газом. Пострадавший пенсионер был госпитализирован. Пожарные в течение получаса ликвидировали открытый огонь и угрозу его перехода на второй этаж здания. Основная версия случившегося – короткое замыкание электропроводки.

Всего 17 пожаров зарегистрированы на территории Иркутской области за прошедшие сутки – 4 июня. В семи случаях предполагаемой причиной пожаров является неосторожное обращение с огнём, в трех – электротехническая причина. Так, короткое замыкание электропроводки рассматривается в качестве основной причины пожаров, на которых погиб один человек и ещё один получил травмы.