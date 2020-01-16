В Иркутской области за сутки на пожарах погибли семь человек – в том числе двое детей

Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 15 января и в ночь на 16 января семь человек погибли на пожарах в населенных пунктах Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в посёлке Большеворонежском Зиминского района погибли двое детей: трехлетний мальчик и двухлетняя девочка. Их старший брат, мальчик семи лет, получил ожоги. Известно, что в момент начала пожара дети оставались дома одни без присмотра.

В деревне Булык Боханского района на пожаре погиб 64-летний мужчина, в городе Усолье-Сибирском погиб 39-летний мужчина, в посёлке Усть-Уда погибли трое взрослых – двое мужчин и женщина. Все пожары произошли в частных жилых домах. Выяснилось, что погибшие взрослые при этом находились в состоянии алкогольного опьянения.

– В качестве наиболее вероятных причин пожаров, повлёкших гибель людей, рассматриваются электротехнические причины, – сообщил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. – Версии неосторожного обращения с огнем или нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления актуальны в случае пожара в Усть-Удинском районе, где погибли трое человек. Всплеск пожаров с гибелью людей связан, в том числе, с понижением среднесуточных температур, а также с ослаблением внимания органов местного самоуправления к проблеме пожарной безопасности в жилом секторе. Поэтому в настоящее время управлением надзорной деятельности и профилактической работы приняты меры к усилению собственных подразделений в районах области. Во взаимодействии с органами местного самоуправления организована работа мобильных бригад, которые будут оценивать состояние электросетей в домах и печного отопления. На основании этих рейдов будут подготовлены аналитические материалы и направлены в адрес муниципальных образований для принятия ими соответствующих мер поддержки нуждающихся граждан.

Сейчас на пожарах работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России для установления причин и обстоятельств. Во все населенные пункты, где произошли пожары с гибелью людей, выехали оперативные группы Главного управления МЧС России по Иркутской области, в состав которых вошли опытные дознаватели и психологи.