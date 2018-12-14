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13.12.2018

В Иркутской области за сутки произошло 150 ДТП – один человек погиб

Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки произошло 150 ДТП – 10 человек пострадали, один погиб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, причиной большинства автоаварий стали неблагоприятные погодные условия. При этом многие автолюбители пренебрегают скоростным режимом в зимний период, что приводит к трагическим последствиям.

Так, накануне в Ангарске жертвой ДТП стал 34-летний водитель автомобиля «Ниссан», который не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с кроссовером «Сузуки Гранд Витара». Напомним, в результате водитель автомобиля «Ниссан» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, пассажир автомобиля «Ниссан» и водитель «Сузуки» с травмами госпитализированы в БСМП.

Сегодня утром, 13 ноября, последствием выезда на встречную полосу движения стало дорожное происшествие с участием четырёх автомашин. В шести километрах от Нижнеудинска на федеральной трассе произошло ДТП, спровоцировавшее другую автоаварию.

Как предварительно выяснилось, женщина-водитель на «Сузуки Гранд Витара» столкнулась с двигавшимся навстречу универсалом «Хонда». В этот же момент уходя от столкновения не поделили дорогу грузовик «Ман» и седан «Королла», врезавшаяся в боковую сторону большегруза.

В результате случившегося с незначительными травмами госпитализированы шесть человек, в том числе семилетняя девочка.

Сейчас инспекторами ГИБДД уже ликвидированы последствия произошедшего, обеспечено регулирование дорожного движения.

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