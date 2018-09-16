В Иркутской области за сутки в ДТП с пьяными водителями пострадали семь человек

Иркутская область, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за сутки в девяти ДТП с участием пьяных водителей пострадали семь человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в Нижнеудинске около девяти часов вечера управлявший автомобилем «ВАЗ – 2107» местный житель, будучи нетрезвым, при перестроении столкнулся с грузовиком «Скания», после чего скрылся с места автоаварии. В результате поисковых мероприятий правонарушитель был установлен и привлечён к административной ответственности.

В Тайшете в первом часу дня на улице Пушкина нетрезвая женщина-водитель на внедорожнике «Лексус» допустила столкновение с седаном «Фольксваген Поло». Владельцам обеих машин причинён материальный ущерб.

В Иркутске в шестом часу утра на улице Лермонтова следовавший на кроссовере «Рав 4» мужчина не справился с рулевым управлением и протаранил припаркованную иномарку «Тойота Авео», которая от удара врезалась во впередистоящую «Волгу».

В Заларинском районе около одиннадцати часов вечера житель Тырети выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Хонда Степ Вагон». Виновник отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Во всех случаях виновные граждане привлечены к административной ответственности. Их транспорт был помещён на штраф-стоянку.

Всего за минувшие сутки на дорогах Приангарья в рамках проведения сплошных проверок сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 130 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.