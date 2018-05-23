В Иркутской области задержали автоафериста, похитившего 8,5 миллионов рублей

Иркутская область, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области полицейские задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в серии авто афёр на 8,5 млн рублей. Мужчина находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По версии следователей, на протяжении трёх лет мужчина предлагал купить и доставить подержанные автомобили из Японии и Южной Кореи, реализуемые на аукционах. Для этих целей он основал две фирмы, которые должны были заниматься покупкой за рубежом, переправкой в Россию и доставкой машин в Иркутск.

По данным следствия, фигурант под различными предлогами получал от клиентов заранее оговоренные суммы, постепенно заручаясь доверием заказчиков. Сначала он заключал договоры стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей на подбор и покупку авто в странах Азии. Затем связывался с клиентами и просил перечислить новую часть денег на услуги таможни, когда машины якобы прибывали во Владивосток, а оставшуюся сумму цены за авто просил отправить, сообщая, что машина подъезжает к Иркутску.

Афериста задержали ещё в 2016 году. Жертвами обвиняемого стали как минимум 12 человек: жителей Иркутской области, а также Саратова, Дудинки, Читы и Якутска. Мужчине инкриминировали две статьи: 159 УК РФ – мошенничество и 160 УК РФ – растрата. Однако после того, как материалы дела были направлены в суд, обвиняемый сбежал.

Два года он скрывался в центральной части России, а как только вернулся в Иркутскую область, в тот же день был задержан оперативниками. Судебное разбирательство в Куйбышевском районном суде Иркутска возобновлено. Если вина предполагаемого мошенника будет доказана, по закону ему грозит до 10 лет лишения свободы. В Сейчас мужчина находится в камере следственного изолятора.