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27.04.2018

В Иркутской области зарегистрирован один лесной пожар на 45 гектарах

Иркутская область, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 27 апреля в Черемховском районе зарегистрирован один лесной пожар. Огнем охвачено 15 га, покрытых лесом, и 30 не лесных, сообщает пресс-служба регправительства. Очаг локализован.

Кроме того, 26 апреля на землях лесного фонда Приангарья было ликвидировано девять лесных пожаров. Их общая площадь составила 129,8 га, покрытых лесом, и семь не лесных гектаров. Два очага потушено в Иркутском районе, по одному – в Аларском, Боханском, Усольском, Братском, Нижнеудинском, Куйтунском и Слюдянском районах.

В тушении этих возгораний были задействованы 112 сотрудников лесной охраны, 25 мобилизованных граждан, 30 единиц наземной техники. Авиапатрулирование в небе над Иркутским районом осуществлял самолет Як-18. Налет составил 4 часа 10 минут.

К слову, по данным федеральной Авиалесоохраны, лесной пожар на 50 гектарах зафиксирован также в Бурятии.

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