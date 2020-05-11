В Качугском районе поймали «черных лесорубов», вырубивших лес почти на 6 миллионов рублей

Качугский район, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе завершена операция по пресечению деятельности «черных лесорубов». По подозрению в незаконной рубке в особо крупном размере правоохранители задержали лидера группы, двоих его бригадиров и еще десять подозреваемых, выполнявших различные роли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Известно, что злоумышленники незаконно заготавливали древесину на сумму почти 6 миллионов рублей.

– Установлено, что фигуранты использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства, дающие право на рубку деревьев и переработку пиломатериалов для различных нужд. При этом злоумышленники, имея документы прикрытия, заготавливали деловые сорта древесины за пределами отведенной для этих целей арендной базы и реализовывали ее по рыночной стоимости, – отметили в ведомстве.

По ходатайству следствия, лидер группы и двое его ближайших подельников судом заключены под стражу.

Полицейским пришлось неоднократно выезжать по бездорожью в труднодоступные таежные участки, чтобы фиксировать противоправные действия подозреваемых. Значительную помощь в поимке преступников оказали местные жители, ставшие свидетелями в деле.

Во время проведенных следственных действий по местам жительства подозреваемых изъято 14 транспортных средств, в том числе тракторы, грузовики, легковые автомобили, бухгалтерские документы, цифровые носители, свыше 1 млн. рублей наличных средств.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Теперь злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.