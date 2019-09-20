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Происшествия
20.09.2019

В Качугском районе пьяный пассажир трактора перевернул машину полиции, а затем пытался скрыться от погони

Качугский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе пьяный пассажир трактора перевернул машину полиции, а затем пытался скрыться от погони. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошел вечером 19 сентября в селе Верхоленск. Сотрудники ДПС остановили трактор «Т-16», за рулем которого сидел пьяный, ранее судимый 31-летний местный житель.

– Во время составления административного протокола пассажир трактора сел за руль «Т-16», начал движение и совершил наезд на служебный автомобиль. В результате инцидента «Нива» перевернулась, никто не пострадал, – сообщают в ведомстве.

После мужчина пытался на тракторе скрыться с места происшествия, но сотрудники дорожной полиции его задержали. Выяснилось, что он так же, как и водитель трактора, пьян. Сейчас решается вопрос о привлечении двух правонарушителей к ответственности, в том числе, в рамках уголовного законодательства.

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