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13.08.2018

В Катангском районе лесной пожар разгорелся в 22 километрах от села Токма

Катангский район, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Лесной пожар разгорелся в 22 км от села Токма Катангского района. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Возгорание тушат 16 пожарных-десантников. Кроме того, в Катангском районе горят, но не тушатся ещё 20 лесных пожаров, возникших из-за гроз. Общая площадь этих очагов – больше 29,7 тысяч га. Они находятся в зоне космомониторинга.

Также в Иркутской области к утру 13 августа локализованы пять лесных пожаров на общей площади 216 га, из которых 196 га, покрытые лесом: два очага в Нижнеилимском районе, по одному – в Братском, Чунском и Усть-Кутском районах. Продолжают действовать шесть возгораний на 600 га: пять – в Усть-Илимском районе и один – в Чунском.

По данным Иркутскавиалесоохраны, с 10 по 12 августа на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано девять пожаров. Их общая площадь составляла 327 га. Три возгорания потушено в Усть-Илимском районе, по два – в Братском и Тайшетском районах, по одному – в Чунском и Катангском.

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