|Происшествия
|24.04.2018
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В Куйтуне без вести пропали два подростка
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Куйтунский район, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В райцентре Куйтунского района 11 апреля без вести пропали два подростка – Никита Шапошников и Рустина Чумакова.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, Никита Шапошников 11 апреля ушел из дома по улице Гагарина поселка Куйтун. До настоящего времени о его месте нахождения ничего не известно.
ПРИМЕТЫ:
Фото полиции
Аналогичное сообщение поступило об исчезновении 16-летней Рустины Чумаковой, которая ушла из дома по улице 2-ая Рабочая поселка Куйтун. Где она сейчас, тоже неизвестно до сих пор.
ПРИМЕТЫ:
Фото полиции
Граждан, располагающих сведениями о месте нахождении этих подростков, полиция убедительно просит сообщить по телефонам: 8 (39536) 51-4-08, 8-950-119-94-74 или 02.
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