В Куйтуне без вести пропали два подростка

Куйтунский район, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В райцентре Куйтунского района 11 апреля без вести пропали два подростка – Никита Шапошников и Рустина Чумакова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, Никита Шапошников 11 апреля ушел из дома по улице Гагарина поселка Куйтун. До настоящего времени о его месте нахождения ничего не известно.

ПРИМЕТЫ:

16-17 лет, рост 175 сантиметров, лицо ромбовидное бледное, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы светло-русые прямые, стрижка короткая.

Был одет в куртку-ветровку темно-синего цвета с белыми полосками на манжетах рукавов, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки с белой подошвой.

Фото полиции

Аналогичное сообщение поступило об исчезновении 16-летней Рустины Чумаковой, которая ушла из дома по улице 2-ая Рабочая поселка Куйтун. Где она сейчас, тоже неизвестно до сих пор.

ПРИМЕТЫ:

15-16 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые, окрашенные в черный цвет.

Была одета в куртку синего цвета с красными рукавами, лосины черного цвета, кроссовки черного цвета с красными полосками по бокам.

При себе имела сумку коричневого цвета, паспорт.

Фото полиции

Граждан, располагающих сведениями о месте нахождении этих подростков, полиция убедительно просит сообщить по телефонам: 8 (39536) 51-4-08, 8-950-119-94-74 или 02.