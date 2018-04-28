В Куйтунском районе лесной пожар едва не уничтожил целое село

Куйтунский район, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сообщение о том, что полоса огня идет со стороны леса к селу Барлук, поступило в пожарную охрану накануне вечером. Распространение пожара к тому времени уже несколько часов сдерживали лесники Куйтунского лесничества, однако пожар, временами переходя в верховой, приближался к населенному пункту. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, к месту пожара была направлена техника из Тулуна и Куйтуна, а также пожарные автомобили из города Саянска.



Жильцы домов с улицы Молодежной, расположенной на окраине села - всего 94 человека, были эвакуированы. Большинство разместились у родственников, а 21 человек, в том числе 11 детей, были перевезены в развернутый на базе дома культуры пункт временного размещения. 7 автобусов стояли в готовности эвакуировать всё население в любой момент. Оповещение велось с помощью громкоговорителей, силами местной администрации удавалось избежать паники.



Тем временем работники лесоохраны с помощью тяжелой техники создавали противопожарный разрыв, более чем на 50 метров углубляясь в лес, перепахивая территорию и убирая валежник от границы Барлука. Пожар пытались остановить с трех сторон встречными палами и опашкой. Прибывшие в село пожарные оцепили его по периметру, поливая водой заборы, дома, постройки, землю и сухостой.



- Порывами ветра огонь распространялся очень быстро, и нашей главной задачей было не допустить его перехода на населенный пункт. На это были брошены все силы, вся техника. Магистральная линия пожарных рукавов была проложена вдоль окраины села от установленной на реке пожарно-насосной станции, - рассказал начальник 6-го отряда федеральной противопожарной службы Александр Филиппович. – Всю ночь жители села стояли бок о бок с пожарными, ведрами заливая огонь, ветками сбивая кромку пожара.



95 человек и 33 единицы техники от МЧС России, Лесоохраны и добровольных пожарных дружин слаженными действиями отстояли Барлук от огня. С 6 часов утра, при обходе кромки пожара, стало понятно – угроза миновала. В 9 часов от лесников пришло сообщение – направление огня удалось изменить. Лесной пожар еще не локализован, но населенному пункту огонь уже не угрожает, люди стали возвращаться в свои дома. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... куйтунский район

мчс Тэги: View the discussion thread.