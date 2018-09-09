В лесу Тайшетского района грибники нашли человеческий скелет

Тайшетский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе 7 сентября грибники обнаружили в лесу человеческий скелет. Информацию Телеинформу подтвердил источник в следственных органах.

Останки нашли в лесу в 60-ти километрах от Тайшета в сторону Чуны. Проводится доследственная проверка.

Как сообщает ИА « Тайшет24 », внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Скелетированное тело отправили на экспертизу.