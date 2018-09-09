|Происшествия
|10.09.2018
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В лесу Тайшетского района грибники нашли человеческий скелет
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Тайшетский район, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе 7 сентября грибники обнаружили в лесу человеческий скелет. Информацию Телеинформу подтвердил источник в следственных органах.
Останки нашли в лесу в 60-ти километрах от Тайшета в сторону Чуны. Проводится доследственная проверка.
Как сообщает ИА «
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