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24.09.2018

В лобовом столкновении на Иркутном мосту погибли три человека

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 24 сентября на Иркутном мосту столкнулись Тойота Калдина и Тойота Алекс. В автоаварии погибли три человека, а предполагаемый виновник сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя Тойоты Калдины. Мужчину позже задержали, он, предположительно, был пьян, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

По словам очевидцев, водитель Калдины ехал на высокой скорости, подлетел на горке, которая находится примерно посередине моста, не справился с управлением и вылетел на «встречку».

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