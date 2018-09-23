В лобовом столкновении на Иркутном мосту погибли три человека

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь на 24 сентября на Иркутном мосту столкнулись Тойота Калдина и Тойота Алекс. В автоаварии погибли три человека, а предполагаемый виновник сбежал. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По предварительной версии, ДТП произошло по вине водителя Тойоты Калдины. Мужчину позже задержали, он, предположительно, был пьян, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

По словам очевидцев, водитель Калдины ехал на высокой скорости, подлетел на горке, которая находится примерно посередине моста, не справился с управлением и вылетел на «встречку».