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28.12.2018

В Маркова столкнулись две иномарки: один водитель погиб, второй – в тяжёлом состоянии

Иркутский район, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Маркова Иркутского района днём 28 декабря столкнулись «Мазда Демио» и «Тойота Королла». Женщина, управлявшая хетчбэком, скончалась, водитель универсала госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло около 11.00 улице Промышленная. В результате 30-летняя иркутянка, которая находилась за рулём «Мазды», погибла на месте. Помимо водителя «Тойты» госпитализированы трое детей, в том числе двухлетний малыш, находившийся в салоне хэтчбэк.

По предварительной информации, трагические события произошли из-за выезда одной машины на встречную полосу, по которой двигался другой автомобиль.

ГУ МВД по Иркутской области проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.

КООРДИНАТЫ:

  • Свидетелей и очевидцев случившейся автоаварии полиция просит обратиться в отдельный батальон ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефону 217-600, 217-601 либо по телефону 02.

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В Маркова столкнулись две иномарки: один водитель погиб, второй – в тяжёлом состоянии

 

Иркутский район, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Маркова Иркутского района днём 28 декабря столкнулись «Мазда Демио» и «Тойота Королла». Женщина, управлявшая хетчбэком, скончалась, водитель универсала госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба полиции.

 

ДТП произошло около 11.00 улице Промышленная. В результате 30-летняя иркутянка, которая находилась за рулём «Мазды», погибла на месте. Помимо водителя «Тойты» госпитализированы трое детей, в том числе двухлетний малыш, находившийся в салоне хэтчбэк.

 

По предварительной информации, трагические события произошли из-за выезда одной машины на встречную полосу, по которой двигался другой автомобиль.

 

ГУ МВД по Иркутской области проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.

 

КООРДИНАТЫ:

 

Свидетелей и очевидцев случившейся автоаварии полиция просит обратиться в отдельный батальон ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефону 217-600, 217-601 либо по телефону 02.

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