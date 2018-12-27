|Происшествия
|28.12.2018
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В Маркова столкнулись две иномарки: один водитель погиб, второй – в тяжёлом состоянии
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Иркутский район, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Маркова Иркутского района днём 28 декабря столкнулись «Мазда Демио» и «Тойота Королла». Женщина, управлявшая хетчбэком, скончалась, водитель универсала госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба полиции.
ДТП произошло около 11.00 улице Промышленная. В результате 30-летняя иркутянка, которая находилась за рулём «Мазды», погибла на месте. Помимо водителя «Тойты» госпитализированы трое детей, в том числе двухлетний малыш, находившийся в салоне хэтчбэк.
По предварительной информации, трагические события произошли из-за выезда одной машины на встречную полосу, по которой двигался другой автомобиль.
ГУ МВД по Иркутской области проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего.
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