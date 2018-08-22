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23.08.2018

В Нижнеилимском районе мужчина убил знакомого из двустволки

Нижнеилимский район, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеилимском районе мужчина расстрелял знакомого сквозь закрытую дверь.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство). Дело возбуждено по факту обнаружения в ограде одного из домов по улице Железнодорожная в поселке Соцгородок Нижнеилимского района тела 29-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В ночь с 20 на 21 августа подозреваемый, подойдя к дому своего знакомого и услышав голос последнего, через запертую дверь произвел выстрел из двуствольного охотничьего ружья, ранив приятеля. По дороге пострадавший догнал стрелявшего. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник еще дважды выстрелил в потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Мотивы совершенного преступления устанавливаются.

Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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