В Нижнеилимском районе под лед провалился мотоцикл – один человек погиб

Нижнеилимский район, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеилимском районе под лед провалился мотоцикл – один из пассажиров утонул.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 21 апреля в 16:20 поступило сообщение, что в районе железнодорожного моста через реку Илим в поселке Шестаково провалился под лед мотоцикл «ИЖ Юпитер-5», за рулем которого находился местный житель.

– Трое мужчин отдыхали на берегу реки, затем решили съездить на противоположный берег в район дачного кооператива Заречный. В 150 метрах от левого берега и в 400 метрах от железнодорожного моста транспортное средство ушло под лед. Водителю и одному из пассажиров удалось добраться до берега. Второй пассажир – 1986 года рождения – утонул, – рассказал государственный инспектор по маломерным судам Железногорского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Сергей Коноплев.

Причиной несчастного случая стало пренебрежение мерами безопасности на водных объектах.

Для предотвращения происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед, проводится профилактическая работа с населением, отмечают в ведомстве. В потенциально опасных местах выставлены дополнительные запрещающие знаки и информационные аншлаги. Сотрудники МЧС России убедительно просят не выходить и не выезжать на хрупкий весенний лед, провести беседы с детьми о недопустимости пребывания вблизи водных объектов без надзора взрослых.