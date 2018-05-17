ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
17.05.2018

В Нижнеудинске двое собутыльников убили и расчленили третьего

Нижнеудинск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске двое собутыльников убили третьего, расчленили его и скинули в сточную яму.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, сотрудниками уголовного розыска задержаны и доставлены в отдел полиции женщина и мужчина, которые подозреваются в убийстве 59-летнего местного жителя.

По версии следствия, в конце апреля, находясь в частном доме по улице Малая Береговая, 37-летний мужчина и 34-летняя женщина в результате ссоры при совместном распитии спиртных напитков убили своего знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники расчленили тело потерпевшего и скинули его в сточную яму под баней.

Следователями СКР были опрошены соседи потерпевшего, который на тот момент числился без вести пропавшим. Подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления удалось установить и задержать.

Оба злоумышленника без постоянного места жительства ранее привлекались к уголовной ответственности. По словам местных жителей, подозреваемые ведут антиобщественный образ жизни.

Следственным отделом по городу Нижнеудинску СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное группой лиц.

Сейчас подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске