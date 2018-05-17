В Нижнеудинске двое собутыльников убили и расчленили третьего

Нижнеудинск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске двое собутыльников убили третьего, расчленили его и скинули в сточную яму.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, сотрудниками уголовного розыска задержаны и доставлены в отдел полиции женщина и мужчина, которые подозреваются в убийстве 59-летнего местного жителя.

По версии следствия, в конце апреля, находясь в частном доме по улице Малая Береговая, 37-летний мужчина и 34-летняя женщина в результате ссоры при совместном распитии спиртных напитков убили своего знакомого. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники расчленили тело потерпевшего и скинули его в сточную яму под баней.

Следователями СКР были опрошены соседи потерпевшего, который на тот момент числился без вести пропавшим. Подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления удалось установить и задержать.

Оба злоумышленника без постоянного места жительства ранее привлекались к уголовной ответственности. По словам местных жителей, подозреваемые ведут антиобщественный образ жизни.

Следственным отделом по городу Нижнеудинску СУ СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное группой лиц.

Сейчас подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.