В Нижнеудинске под суд отправятся подростки, обвиняемые в убийстве 17-летней девушки

Нижнеудинск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске в суд переданы дела подростков, обвиняемых в убийстве 17-летней девушки.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 15-ти и 17-ти летних жителей Нижнеудинска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное из корыстных побуждений.

Напомним, вечером 6 декабря 2018 года 17-летняя школьница ушла из дома и пропала без вести. После длительных поисков 14 декабря сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей с признаками насильственной смерти на острове реки Уда в Нижнеудинске. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали двоих подростков 15-ти и 17-ти лет.

На допросе следователям СКР обвиняемые пояснили, что совершили убийство своей знакомой из корыстных побуждений. 17-летний подозреваемый ранее взял у девушки в долг крупную сумму. Чтобы не возвращать деньги, молодой человек решился пойти на преступление и спланировал убийство. Обманным путем они заманили девушку к одному из них домой, где нанесли ей множественные колото-резаные ранения, после чего избавились от тела.

Подозреваемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела следователями СКР проведено более 10 различных судебных экспертиз, в том числе генотипоскопическая (экспертиза ДНК). Допрошено свыше 50 человек.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижнеудинский городской суд для рассмотрения по существу.