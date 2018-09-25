В Нижнеудинске поймали домушника-рецидивиста

Нижнеудинск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске поймали домушника. По предварительным данным, с начала сентября он украл бытовой техники, в том числе и из квартир, на общую сумму около 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, работая над раскрытием преступлений, оперативники обратили внимание на схожесть почерка злоумышленника. Отрабатывая эту версию, они выяснили, что грабителем оказался ранее судимый за аналогичные преступления 41-летний местный житель.

Часть похищенного полицейские обнаружили по месту жительства подозреваемого. Вещи позднее вернут владельцам. Злоумышленнику суд избрал меру пресечения в виде ареста.