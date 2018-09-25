ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Происшествия
26.09.2018

В Нижнеудинске поймали домушника-рецидивиста

Нижнеудинск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Нижнеудинске поймали домушника. По предварительным данным, с начала сентября он украл бытовой техники, в том числе и из квартир, на общую сумму около 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, работая над раскрытием преступлений, оперативники обратили внимание на схожесть почерка злоумышленника. Отрабатывая эту версию, они выяснили, что грабителем оказался ранее судимый за аналогичные преступления 41-летний местный житель.

Часть похищенного полицейские обнаружили по месту жительства подозреваемого. Вещи позднее вернут владельцам. Злоумышленнику суд избрал меру пресечения в виде ареста.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске