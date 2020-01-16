В Олхинском муниципальном образовании сняли режим ЧС

Шелеховский район, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Режим ЧС, введённый на территории Олхинского муниципального образования из-за промерзания русла водоотводного канала ручья Винокурный, снят. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В ведомстве отмечают, что благодаря превентивной работе удалось предотвратить подтопление жилых домов и участков автомобильной дороги. Угроза подтопления населённого пункта отсутствует.

Чтобы не допустить подтопления жилых домов и дороги Шелехов-Большой луг, в селе Олха обустроили заградительный вал, вскрыли лёд на отводном канале и прорыли резервный отводной канал. Для временного пропуска грузового автотранспорта переоборудован проездной трап.

В зоне подтопления на дороге местного значения установлены деревянные трапы и настилы для проезда автомашин и передвижения пешеходов. Организовано круглосуточное дежурство из числа сотрудников администрации Олхинского сельского поселения.

Напомним, режим ЧС ввели 10 января.