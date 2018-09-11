В отношении главы Минлеса Иркутской области возбуждено уголовное дело

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отношении главы Минлеса Иркутской области Сергея Шеверды возбуждено уголовное дело за превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что ранее в отношении министра по постановлению Байкальского межрегионального природоохранного прокурора СУ СКР по Иркутской области провело доследственную проверку.

– В настоящее время следственными органами в отношении Сергея Шеверды возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом в частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ – превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий, – отмечается в сообщении прокуратуры.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, расследование контролируется прокуратурой Иркутской области.

Получить комментарий СУ СКР по Иркутской области на момент публикации Телеинформу не удалось.

Напомним, в Иркутской области в последнее время идут активные проверки соблюдения законодательства в лесной сфере. Этим занимается Генпрокуратура, которая уже выявила многочисленные нарушения. Проверки проходят во всех лесничествах области, на местах работают девять бригад с привлечением специалистов контролирующих органов и сотрудников органов внутренних дел. В результате масштабной работы вскрыты факты незаконных рубок и хищений древесины ценных пород под видом санитарных рубок.

Ранее было возбуждено несколько уголовных дел, по одному из них был арестован замминистра лесного комплекса Алексей Туги. Всё началось со скандала с вырубкой здорового леса в заказнике Туколонь на севере региона. Ущерб от этой деятельности мог достичь 2 млрд рублей, от СУ СКР по Иркутской области потребовали активизировать расследование. В июле было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Центра защиты леса Иркутской области. Следователи во время предварительного следствия установили, что в январе 2015 года сотрудники Тайшетского лесхоза, находясь в зависимости от должностных лиц Центра защиты леса, вынуждены были заключить договор на оказание услуг с аффилированной компанией «Сиблесцентр». Сотрудники лесхоза перевели фирме более 460 тысяч рублей и подписали акт выполненных работ.

Позже выяснилось, что это не единичный случай. С 2013 года до 2016 год ряд лесхозов области при поддержке Центра защиты леса Иркутской области заключали договоры на лесопатологические обследования лесных насаждений с определенными коммерческими организациями, в то время как эти работы выполнялись силами этого Центра. При этом оплата за услуги поступала не на счет Центра, а на счета коммерческих структур.

Кроме того, возбуждено уголовное дело и в отношении зампреда правительства Иркутской области, избранного 9 сентября в Заксобрание региона, Виктора Кондрашова. Он непосредственно курировал в правительстве Иркутской области лесную отрасль. В отношении политика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ – превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации. По версии следствия, Виктор Кондрашов, не имея соответствующих полномочий, выступил посредником в урегулировании конфликта интересов между двумя хозяйствующими субъектами в предпринимательской сфере.