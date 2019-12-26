В поселке Залари Иркутской области ночью 25 декабря загорелись общежития, пострадали шесть человек

Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Залари Иркутской области ночью 25 декабря загорелись общежития лесозаготовительного предприятия. На месте до сих пор работают специалисты МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 03:41. На место направили четыре автоцистерны и 15 человек личного состава. На момент прибытия пожарных горели деревянные здания: одноэтажное и двухэтажное. Общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.

К пяти утра пожар удалось локализовать, сейчас тушение продолжается. Известно о шести взрослых пострадавших, все они госпитализированы. Информация о происшествии уточняется.