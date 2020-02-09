В Приангарье банда злоумышленников украла 175 аккумуляторных батарей операторов сотовой связи

Иркутская область, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье сотрудники полиции пресекли криминальную деятельность группы лиц, которым инкриминируется хищение 175 аккумуляторов. Стоимость ущерба составила около 5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть полиции поступило 13 заявлений о кражах. Устройства бесперебойного питания предназначались для работы базовых станций в случае аварийной ситуации. Из-за действий злоумышленников 16 вышек остались без необходимого запаса батарей, а при длительном отключении электроэнергии Черемховский, Аларский, а также часть Усольского района могли остаться без сотовой связи.

По версии оперативников, подозреваемые по вечерам взламывали металлические двери и снимали аккумуляторные батареи. Украденное имущество в последующем сдавалось по бросовой цене в пункте приема металла.

– Масса одной батареи составляет не менее 50 кг. Потому сотрудники полиции понимали, что одной из главных задач является тщательный досмотр всех транспортных средств на предмет перевозки похищенного груза. На их обнаружение были ориентированы все наружные наряды полиции. Во время дежурства недалеко от Черемхово инспекторы ДПС обратили внимание на иномарку с характерными признаками перегруза. При проверке в багажнике автотранспорта были обнаружены 12 аккумуляторов весом свыше 700 кг, – рассказывают в полиции.

Задержаны водитель и трое пассажиров автомобиля в возрасте от 30 до 35 лет, двое из которых ранее судимы. В дальнейшем полицейские установили место сбыта похищенного, которое расположено на территории промышленных объектов в пригороде Иркутска. Тем самым удалось предотвратить отправку комплекта сырья на последующую переработку. По признакам кражи возбуждено уголовное дело.