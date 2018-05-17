|Происшествия
|18.05.2018
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В Приангарье из-под следствия сбежал уроженец Китая
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Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье из-под следствия сбежал уроженец Китая, обвиняемый по нескольким статьям УК РФ.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, в розыск объявлен скрывшийся от органов предварительного следствия Чжао (Zhao) Фэни (Fengui), 46-летний уроженец китайской провинции Хэбэй.
Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 191.1 – приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере; частью 3 статьи 226.1 – контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения; частью 4 статьи 194 – уклонение от уплаты таможенных платежей, часть 4 статьи 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
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