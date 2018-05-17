Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье из-под следствия сбежал уроженец Китая, обвиняемый по нескольким статьям УК РФ.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, в розыск объявлен скрывшийся от органов предварительного следствия Чжао (Zhao) Фэни (Fengui), 46-летний уроженец китайской провинции Хэбэй.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 191.1 – приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере; частью 3 статьи 226.1 – контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения; частью 4 статьи 194 – уклонение от уплаты таможенных платежей, часть 4 статьи 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

ПРИМЕТЫ:

На вид 45-50 лет, среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, брови густые, нос прямой, губы полные, уши овальные, глаза карие, владеет русским языком с сильным китайским акцентом. Лиц, что-либо знающих о местонахождении Чжао (Zhao) Фэни (Fengui) просьба обратиться в дежурную часть Восточно- Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, либо по тел. 63-73-14, 63-26-13. Анонимность гарантируется.