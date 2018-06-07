В Приангарье люди стали гибнуть на пожарах на 22% чаще

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье с начала 2018 года на 22% чаще стали гибнуть люди на пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть в этом году погибло уже на 17 человек больше. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, с начала года при общем снижении числа пожаров уже погибли 94 человека, из которых девять – дети. Еще 79 человек получили травмы, 344 спасены пожарными. Ухудшение этих показателей вызывает обеспокоенность специалистов, поскольку возникновение пожара обусловлено, в первую очередь, социальными условиями. Основная доля погибших приходится на «группу риска», к которой относятся пенсионеры, люди без определённого рода занятий, многодетные семьи и малообеспеченные граждане. Это люди, в силу различных причин не заботящиеся о пожарной безопасности своего жилья. Зачастую условиями, способствующими гибели на пожарах, становятся состояние алкогольного опьянения и состояние сна. – Если люди и относятся с пониманием к предупреждениям инспектора о возможных плачевных последствиях вследствие несоблюдения требований пожарной безопасности, то всё равно ничего не предпринимают для того, чтобы снизить риск возгорания в своём жилье. Основными причинами пожаров являются электротехнические неполадки и неосторожное обращение с огнём. Выход из создавшейся ситуации есть – это постоянная работа с людьми, которые относятся к категории риска. Это бдительность социальных работников, государственных инспекторов по пожарному надзору, старост, соседей. Необходимость не просто проинструктировать, а проверить, соблюдаются ли на деле правила пожарной безопасности, проконтролировать замену ветхой проводки, ремонт печи и устранение других нарушений. Проявление максимального участия в решении этих бытовых проблем может спасти от пожара чьё-то жильё и чью-то жизнь, – говорит заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Иркутской области Виктор Пашков. Так, из-за нарушений устройства и эксплуатации электрооборудования в регионе за прошедшие пять месяцев с начала года произошло 483 пожара. Неосторожное обращение с огнём послужило причиной 373 пожаров, из них 64 пожара случилось из-за неосторожности при курении. На третьем месте – нарушение устройства и эксплуатации печей и теплопроизводящих установок. По этой причине произошло 182 пожара. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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