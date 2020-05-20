В Приангарье перед судом предстанут братья-бутлегеры

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в реализации контрафактного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, фигурантов уголовного дела задержали зимой 2018 года. Поставкой поддельного алкоголя в регион занимались два брата в возрасте 50 и 44 лет вместе со своим 43-летним знакомым. Спиртное с поддельными федеральными специальными и акцизными марками они хранили на территории частного домовладения, продавая исключительно «проверенным клиентам».

В Иркутске, Шелехове, Слюдянке и Усолье-Сибирском полиция обнаружила многочисленные складские помещения с крупными партиями готового к продаже фальсификата, а также производственные цеха. Кроме того, выявлены павильоны, магазины и кафе, в которых происходила реализация фальсификата.

– Всего из незаконного оборота изъято свыше 19 тысяч литров спиртосодержащей продукции на общую сумму более 5 миллионов рублей, а также рулоны с этикетками, контрэтикетками, крышки для укупоривания бутылок, стеклотара. Допрошено свыше 200 свидетелей, проведено 60 обысков, а также химические, технико-криминалистическая, почерковедческие, оценочные экспертизы, – отмечают в полиции.

Фигурантам вменяют в вину нарушение трех статей Уголовного кодекса: производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, незаконный оборот алкоголя и незаконное использование средств индивидуализации товаров.