В Приангарье с начала года горели 43 объекта малого и среднего бизнеса, включая три ТРЦ

Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за первый квартал 2018 года было зарегистрировано 43 пожара на объектах малого и среднего бизнеса, в том числе в трех ТРЦ. В огне погибли два человека, один получил травмы, сообщает пресс-служба спасателей.

Материальный ущерб от этих возгораний составил более 180 миллионов рублей. В ГУ МЧС по Иркутской области отмечают, что руководители только пяти объектов из 43-х, на которых произошли пожары, позаботились о страховании имущества.

По данным спасателей, 23 пожара возникли из-за нарушения правил эксплуатации или неисправности электрооборудования. Причиной пяти возгораний стало неосторожное обращение с огнем. По причине нарушения правил эксплуатации транспортных средств зарегистрировано шесть пожаров. В пяти случаях причиной пожара послужило нарушение правил устройства и эксплуатации печей. В результате поджога случилось три пожара, еще один – из-за неисправности производственного оборудования.

Эти и другие данные по пожарной безопасности объектов малого и среднего бизнеса были озвучены 16 мая во время публичных обсуждений результатов правоприменительной практики при осуществлении надзорной деятельности региональным Главком МЧС.

– Всего на учете ГУ МЧС по Иркутской области состоит около 205 тысяч объектов защиты. Уже третий год, согласно изменениям в законодательстве, субъекты малого и среднего предпринимательства не включаются в ежегодный план проверок органами федерального государственного пожарного надзора. При этом пожары на этих объектах происходят. Основная причина – невыполнение собственником объекта требований пожарной безопасности, – заявил главный госинспектор по пожарному надзору Валентин Нелюбов.

С начала года в Иркутской области было проведено 250 плановых и 146 внеплановых проверок объектов с массовым пребыванием людей, в число которых вошли и многофункциональные торгово-развлекательные центры. По их результатам было выявлено 1210 нарушений требований пожарной безопасности. Совместно с органами прокуратуры с 26 марта по 28 апреля 2018 года проверены 395 объектов с массовым пребыванием людей, представляющих наибольшую угрозу возникновения рисков причинения вреда жизни и здоровью граждан. В результате 355 нарушений выявлены в обеспечении безопасности людей. 96 нарушений – это непринятые меры по ограничению распространения возможного пожара. В 48 случаях существовала явная угроза возгорания. В 24 случаях были созданы условия, препятствующие тушению возможного пожара.

Органами Государственного пожарного надзора выдано 186 предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Кроме этого, в адрес Главного управления от граждан и организаций поступило 173 обращения и жалобы по фактам нарушения обязательных требований, из которых 49 касались объектов с массовым пребыванием людей. Это торговые центры, больницы, развлекательные центры. 25 обращений касались непосредственно торгово-развлекательных центров.