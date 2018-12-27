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28.12.2018

В Приангарье с начала года на пожарах погибли 28 детей – на пять больше, чем в 2017 году

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала года зарегистрировали 2849 пожаров, в результате которых погибли 194 человека, в том числе 28 детей, получил травмы 201 человек.

Пожары, где погибли дети, зарегистрированы в 13 муниципальных образованиях Нижнеудинского, Шелеховского, Тайшетского, Иркутского, Братского, Усть-Кутского, Эхирит-Булагатского, Усольского, Боханского, Черемховского, Осинского районов, а также в Иркутске и Братске.

Анализ возгораний по местам их возникновения показал, что наибольшее их количество приходится на жилой сектор – 1941 инцидент или 70% от общего их числа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число пожаров в жилье уменьшилось на 3%, однако в огне погибло больше людей.

– Максимальное количество пожаров возникает в жилье, в надворных постройках, банях. Основными причинами являются нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Это неисправность электрообогревательных приборов, короткое замыкание электропроводки и другие. Именно поэтому основные усилия нацелены на предупреждение возгораний по электротехническим причинам. На втором месте остается неосторожное обращение с открытыми источниками огня. К ним относятся неосторожность при курении, детская шалость, неосторожность при проведении огневых работ и отогреве автомобилей. Обращаемся к населению Иркутской области с просьбой соблюдать все меры безопасности, особенно в период сильных морозов, – говорит заместитель главного госинспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

В преддверии зимних каникул госинспекторы просят не оставлять без присмотра детей. Все трагедии, связанные с гибелью несовершеннолетних, произошли из-за того, что были оставлены без присмотра взрослых.

КООРДИНАТЫ:

  • Консультацию по вопросам пожарной безопасности можно получить в отделе надзорной деятельности по месту жительства. При пожаре нужно незамедлительно звонить на номер «101».

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