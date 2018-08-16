В Приангарье в колонию отправилась группа серийных домушников во главе с организатором

Иркутская область, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье суд вынес приговоры участникам группы профессиональных домушников, орудовавших в четырех городах региона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в ходе расследования уголовного дела следователями ГСУ ГУ МВД было установлено, что злоумышленники совершали хищения только из квартир, оборудованных так называемыми китайскими дверями. Технологические особенности таких замков, а также богатый криминальный опыт домушников и использование ими специальных средств в виде различных отмычек, позволяли проникать в жилище потерпевших в среднем в течение трех-пяти минут.

Установлено, что обвиняемые совершили 11 преступлений. География их противоправной деятельности распространялась на Братск, Иркутск, Шелехов и Саянск.

Как правило, тщательно распределяя между собой роли и отдавая приоритет вопросам конспирации, преступники брали только ювелирные украшения, деньги либо негабаритную цифровую технику, тщательно обдумывая пути отхода с места происшествия. Однако, несмотря на это все они были изобличены и задержаны.

Операция по задержанию организатора группы, 30-летнего неоднократно судимого за аналогичные противоправные деяния жителя Шелехова была проведена осенью прошлого года. Дважды имея условный срок за квартирные кражи, обвиняемый попытался скрыться на автомашине. В этот момент заместитель начальника уголовного розыска капитан полиции Артем Дудник успел правильно сориентироваться и ухватился за капот транспортного средства. На протяжении двух километров подозреваемый на высокой скорости совершал опасные маневры, чтобы сбросить полицейского с иномарки. Несмотря на грозящую опасность в любой момент оказаться под колесами, Дудник рукой разбил лобовое стекло «Тойоты», тем самым сделав невозможным какой-либо обзор для водителя. За мужественные и смелые действия полицейский был награжден медалью МВД России «За доблесть в службе».

После обезвреживания группы количество квартирных краж в Шелеховском районе более чем на полгода сократилось на 70%.

Следствием установлен ущерб, причиненный гражданам, который оценивается в сумму около миллиона рублей. Двоим фигурантам дела было вменено участие в десяти кражах в составе организованной преступной группы, еще двое подследственных обвинялись в аналогичных деяниях по предварительному сговору.

На период следствия трое сообщников, включая организатора находились под арестом, еще один соучастник уже отбывал наказание за совершение других преступлений.

Приговором Шелеховского районного суда главный фигурант уголовного дела получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, остальные проведут в изоляции от двух до 2,5 лет.