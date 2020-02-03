В Приангарье за сутки зарегистрировали 27 бытовых пожаров

Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 3 февраля зарегистрировали 27 пожаров. Большая их часть случилась в надворных постройках, банях и гаражах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, самой распространенной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем – по этой причине произошло восемь пожаров. Причиной еще семи пожаров послужили нарушения в устройстве или при эксплуатации печей.

– Государственные инспекторы по пожарному надзору связывают рост числа возгораний по этим причинам с понижением температуры окружающего воздуха. С наступлением морозов жители региона стали активнее топить печи и использовать различные источники открытого огня, – отмечают спасатели.

В семи случаях к тушению пожаров привлекались добровольные пожарные формирования. Так, добровольцы тушили пожар в деревообрабатывающем цехе в поселке Железнодорожный Усть-Илимского района. Направлялись добровольцы на тушение горевших надворных построек в селе Тарнополь Балаганского района, в поселке Вершина Нижнеудинского района, в селе Гуран Тулунского района и бани в селе Барлук Куйтунского района. В деревне Бахтай Осинского района добровольные пожарные ликвидировали пожар в жилом доме, в деревне Жилкино Боханского района выезжали на тушение горящего мусора.

Профессиональные пожарные положительно оценивают помощь добровольцев. Всего в Иркутской области 424 добровольные пожарные команды, в составе которых 2628 человек и 554 единицы техники, зачастую приспособленной для нужд пожаротушения.