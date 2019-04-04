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05.04.2019

В Приангарье загорелась еще одна школа – на этот раз в Казачинско-Ленском районе

Казачинско-Ленский район, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Казачинское Казачинско-Ленского района ликвидируют пожар в здании средней школы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сообщение о пожаре поступило в половине девятого утра в пожарную охрану. К месту были направлены три пожарно-спасательные расчёта. До их прибытия из здания персоналом были эвакуированы 68 детей. На момент приезда пожарных горела кровля спортзала.

Спустя 20 минут с начала тушения пожар был локализован. Сейчас идет ликвидация открытого горения. Площадь пожара составляет более 450 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

На место происшествия в село Казачинское выехала оперативная группа ГУ МЧС в составе государственных инспекторов по пожарному надзору и экспертов Испытательной пожарной лаборатории МЧС России для установления причин и обстоятельств пожара.

Напомним, за минувшую зиму в Иркутской области уже горели школы в Усть-Илимске и Зиминском районе.

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