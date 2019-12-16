В Прибайкалье в ДТП, связанных с наездами на скот, погибли два человека, почти 30 получили травмы

Иркутская область, Бурятия 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области и Бурятии в 2019 году два человека погибли и почти 30 получили ранения различной степени тяжести в ДТП, связанных с наездом на домашний скот. Об этом Телеинформу сообщили в региональных УГИБДД. В Бурятии к ноябрю 2019 года было зарегистрировано больше 120 подобных автоаварий, при том что всего в республике к тому моменту произошло больше 940 ДТП. В Иркутской области на животных в этом году автомобилисты наезжали 168 раз. При этом в Бурятии выросло и число подобных происшествий, и количество погибших и пострадавших, в Иркутской области наоборот оно сократилось. Так, в Бурятии к ноябрю прошлого года в республике было зарегистрировано 112 случаев наездов на лошадей, коров и других сельскохозяйственных животных. Летальных исходов не было, а пострадавших насчитывалось девять. В Приангарье в 2018 году случилось 178 подобных происшествий, один человек тогда погиб, 33 получили травмы. Обязанность по организации и контролю за выпасом сельскохозяйственных животных целиком возложена на их собственников. Если случаются автоаварии со скотом, то ответственность чаще всего возлагается именно на него. Сотрудники Госавтоинспекции выезжают на дорожно-транспортные происшествия, связанные с наездом на животное, в том случае, если в результате причинён материальный ущерб, погибли или пострадали люди, а также при повреждении дорог или других сооружений, либо технических средств организации дорожного движения. – По итогам расследования зачастую виновником в таких ДТП признаются собственники животных, не организовавшие выпас своего скота. Собственники при причинении тяжкого вреда здоровью пострадавших несут за это уголовную, административную и материальную ответственность, – рассказали в УГИБДД по Бурятии. В иркутской Госавтоинспекции добавили, что Кодексом об административных правонарушениях РФ ответственность за наезд не предусмотрена. В связи с этим в отношении водителя, попавшего в такое ДТП, выносится определение об отказе в возбуждении дела об административной ответственности. Для получения компенсации и водитель, и собственник скота в подобных происшествиях вправе обращаться в суд в гражданско-правовом порядке. Кстати, погибших животных с дороги должны убирать организации, которые следят за состоянием того участка, на котором случилось ДТП. Уборка их тел входит в состав работ по содержанию дорог, которое в том числе предполагает освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, которые мешают проезду транспорта. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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