В Прибайкальском нацпарке потушили пожар на трёх гектарах

Иркутская область, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - На утро понедельника, 7 мая, в Иркутской области лесных пожаров нет. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

При этом 6 мая в региона было зарегистрировано, по официальным данным, 11 очагов. Из них три находились в Иркутском районе, два – в Боханском, по одному – в Усольском, Эхирит-Булагатском, Усть-Удинском, Черемховском, Тулунском и Куйтунском районах.

Также потушен локализованный в субботу, 5 мая, очаг в Зиминском районе. Общая площадь всех ликвидированных пожаров составила 67 га, покрытых лесом, и 35 га не лесной территории.

Кроме того, 6 мая было обнаружено и потушено возгорание на 1,5 лесных гектаров и 1,5 га, не покрытых лесом, в Прибайкальском национальном парке в километре от посёлка Половинная Слюдянского района.

В борьбе с лесными пожарами 6 мая были задействованы 144 работника лесной охраны, двое мобилизованных граждан, 45 единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли два самолета Як-18 в небе над Иркутским, Усольским, Черемховским, Заларинским и Зиминским районами. Общий налет авиатехники составил 9 часов 15 минут.