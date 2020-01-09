В Саянске молодого человека зарезали за замечание о слишком громкой музыке

Саянск, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске молодого человека зарезали за замечание соседям о слишком громкой музыке.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, предъявлено обвинение 24-летнему жителю Саянска в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство.

По версии следствия, ночью 2 января в одном из подъездов дома 8 квартала произошел конфликт между двумя ранее не знакомыми компаниями мужчин. В ходе потасовки один из молодых людей нанес ножевые ранения двум оппонентам, после чего скрылся с места преступления. В результате 23-летний потерпевший скончался, второй пострадавший получил незначительные телесные повреждения.

Следователями СКР установлено, что потерпевший сделал замечание соседям снизу из-за громкой музыки, что и спровоцировало конфликт.

4 января подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался ранее судимый 24-летний местный житель. Сейчас по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.