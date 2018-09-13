В Шелеховском районе рабочий сорвался с высоты и погиб

Шелеховский район, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На одном из предприятий в Шелеховскоом района погиб 22-летний рабочий. Молодой человек сорвался с высоты 12 метров, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

ЧП произошло ещё 8 сентября. Известно, что молодой человек работал электрогазосварщиком в организации, осуществлявшей подрядные работы для предприятия.

Следователи выяснили, что при выполнении работ он находился в специальной одежде и ему были выданы все средства индивидуальной защиты.

По факту случившегося проводится доследственная проверка по статье 143 УК РФ – нарушение требований охраны труда.